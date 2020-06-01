В Харькове мать с ребенком выпали с 16-го этажа (фото 18+)

По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями.

В понедельник, 1 июня, в Харькове мать с ребенком выпали с 16-этажа и погибли на месте.

Об этом сообщается в местном Telegram-канале "Харьков 1654".

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Инцидент случился на улице Культуры около станции метро "Научная".

Причина чрезвычайного происшествия на данный момент неизвестна. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями. Погибшие жили в квартире вдвоем.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит кадры, которые не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщал УНИАН, вечером воскресенья, 31 мая, во Львове на улице Литвиненко, 13, из-за хрупких перил трое людей выпали с балкона второго этажа.

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