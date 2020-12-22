В итоге таксист высадил пассажирку на полпути.

В Харькове таксист высадил девушку из авто на половине пути после просьбы пассажирки надеть маску.

Читайте такжеВ киевском ТРЦ охрана избила посетителя, использовавшего шарф вместо маски (видео)Об этом сообщает Telegram-канал "Труха" и публикует соответствующее видео.

"Если месячные, надо сидеть дома, а не морочить людям голову... Сидите молча", - отвечал девушке таксист.

В итоге таксист высадил харьковчанку на полпути, деньги ей так и не вернули.

Избиения из-за замечаний о масках: что известно

Ранее в Мариуполе четверо парней жестоко избили 23-летнего пассажира троллейбуса из-за замечания о маске. Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

Также в Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть медицинскую маску.

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Автор: Ольга Робейко