Кондуктор сделал замечание парням, которые вошли в троллейбус без масок.

В Мариуполе четверо парней жестоко избили 23-летнего пассажира троллейбуса из-за замечания о маске.

Об этом сообщила пресс-служба центрального отдела полиции Донецкой области.

Инцидент произошел еще в пятницу, 20 ноября, в 22:10 на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе. В троллейбус вошла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ услышала нецензурные высказывания.

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За женщину вступился 23-летний пассажир. Четверо нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения.

Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

Полицейские внесли событие в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Денис Прядко