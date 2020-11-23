В Мариуполе четверо парней жестоко избили 23-летнего пассажира троллейбуса из-за замечания о маске.
Об этом сообщила пресс-служба центрального отдела полиции Донецкой области.
Инцидент произошел еще в пятницу, 20 ноября, в 22:10 на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе. В троллейбус вошла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако в ответ услышала нецензурные высказывания.
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За женщину вступился 23-летний пассажир. Четверо нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения.
Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.
Полицейские внесли событие в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.
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