В Харькове прошли массовые обыски в аптеках (фото)

В 2017 году по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку лекарственных средств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Полицейские Харькова совершили массовые обыски в аптеках и больнице города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В 2017 году по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку лекарственных средств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время продолжаются 20 обысков на различных объектах медицинской сферы. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.

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