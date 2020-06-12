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В Харькове прошли массовые обыски в аптеках (фото)

18:36, 12 июня 2020
Происшествия
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Полицейские проверили 20 объектов / фото полиция Харьковской области

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В 2017 году по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку лекарственных средств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время продолжаются 20 обысков на различных объектах медицинской сферы. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.

фото полиция Харьковской области
фото полиция Харьковской области
фото полиция Харьковской области
фото полиция Харьковской области

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