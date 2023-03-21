Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Курсанта Львовского университета внутренних дел, которого накануне нашли с простреленной головой, могли довести до самоубийства.

Расследование передали в ГБР, говорится в сообщении бюро.

Предварительно правоохранители возбудили уголовное производство по статье об убийстве (самоубийстве). Однако выяснилось, что к самоубийству курсанта могут быть причастны посторонние лица.

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Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Что известно об инциденте – последняя информация

19 марта в университете МВД Львова обнаружили тело 18-летнего курсанта с огнестрельным ранением в голову.

По данным соцсетей, парень застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту. Отмечается, что оружие курсантам выдают на время суточных дежурств.

Другие трагедии с участием военных - актуальное

18 марта на территории учебного центра "Десна" имени князя Ярослава Мудрого во время штатных стрельб в воинской части сдетонировал снаряд, что привело к гибели четырех военных.

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