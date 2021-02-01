В Днепре в больницу доставили женщину в тяжелом состоянии, которая родила ребенка дома. При этом, младенца при ней нет, судьбу ребенка выясняют правоохранители.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на «Информатор», 40-летнюю женщину с серьезным кровотечением доставили в больницу 31 января. Врачи установили, что она несколько дней назад родила. Впрочем, о беременности пациентки не знали даже ее родные, и куда делся ребенок, они тоже не знают.
Медики обратились к правоохранителям. В комментарии ТСН представители полиции сообщили, что открыли по происшествию уголовное дело о торговле людьми.
"По информации, которую предоставила женщина, внесены сведения в ЕРДР. По факту открыто уголовное производство по статье 149 ч. 3 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека). Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение ребенка", - рассказала журналистам пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
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