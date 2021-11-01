Почему точно женщина с сыном напали на учительницу, пока неизвестно.

В Днепре произошло нападение на учительницу школы №210. Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября.

Об этом со ссылкой на источник в полиции Днепропетровской полиции сообщает ТСН.

Читайте также"Запугивает учеников, носит нож и наркотики": в Полтаве пятиклассник "терроризирует" весь лицейТак, мать одного из школьников пришла в заведение, чтобы разобраться с учительницей якобы из-за своего чада - ученика 6 класса. Она вместе со своим сыном, который уже выпустился из этой школы, избила педагога.

Учительницу били ногами - пострадавшая уже обратилась в полицию. Как заявила пресс-секретарь полиции области Анна Старчевская, устанавливается правовая квалификация происшествия, по которой будет открыто уголовное производство.

Ранее в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания.

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Автор: Ольга Робейко