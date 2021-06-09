В Днепре утром 9 июня загорелась маршрутка №106.
Видео очевидцев пожара опубликовал местный Telegram-канал.
"На Тополе горела маршрутка", - говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, что из транспорта идет дым, а люди рядом пытаются обуздать огонь огнетушителем. Также пламя заметно на земле под маршруткой.
По информации местного издания 056.ua, все произошло около 9:30 на конечной остановке. Водитель начал тушить огонь самостоятельно. Спасатели приехали за считанные минуты, однако их помощь не понадобилась.
Огонь уничтожил обшивку двигателя. В пожаре никто не пострадал.
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