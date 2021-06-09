Салон был охвачен густым дымом, а очевидцы тушили огонь самостоятельно.

В Днепре утром 9 июня загорелась маршрутка №106.

Видео очевидцев пожара опубликовал местный Telegram-канал.

"На Тополе горела маршрутка", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что из транспорта идет дым, а люди рядом пытаются обуздать огонь огнетушителем. Также пламя заметно на земле под маршруткой.

По информации местного издания 056.ua, все произошло около 9:30 на конечной остановке. Водитель начал тушить огонь самостоятельно. Спасатели приехали за считанные минуты, однако их помощь не понадобилась.

Огонь уничтожил обшивку двигателя. В пожаре никто не пострадал.

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Автор: Катерина Комолова