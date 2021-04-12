В Харькове во время движения загорелся автобус с пассажирами.
Читайте такжеПод Харьковом мужчина устроил поножовщину на вокзале - пострадали четверо людейПожар произошел утром 12 апреля на перекрестке проспекта Науки и улицы 23 Августа. На фото и видео, снятых очевидцами и обнародованных в сети, видно, как из маршрутки возле одной из остановок идет белый дым.
Пассажиры успели покинуть салон до приезда спасателей, и никто не пострадал, пишет Gazeta.ua. Предварительно причина пожара - короткое замыкание электросети или топливной системы.
"На место выдвинулись два отделения спасателей. По прибытию на место было обнаружено, что горит моторный отсек маршрутного такси. Огонь охватил около 4-5 кв. м авто. Весь салон заполонило дымом", - рассказал начальник пресс-центра ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
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