В Днепре в отстойнике нашли куски человека
12:21, 27 июня 2020Происшествия
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Личность и пол погибшего устанавливают через отдельные фрагменты / dp.informator.ua
В отстойнике неподалеку от местного кладбища в Днепре нашли части тела человека – туловище, голову, часть руки и кисть.
Об этом сообщает Информатор.
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Личность и пол погибшего устанавливают через отдельные фрагменты, в том числе и одежды. Известно, что на запястье руки есть татуировка в виде группы крови.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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