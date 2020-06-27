В Днепре в отстойнике нашли куски человека

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В отстойнике неподалеку от местного кладбища в Днепре нашли части тела человека – туловище, голову, часть руки и кисть.

Об этом сообщает Информатор.

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Личность и пол погибшего устанавливают через отдельные фрагменты, в том числе и одежды. Известно, что на запястье руки есть татуировка в виде группы крови.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе пресечена попытка неонацистов поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

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