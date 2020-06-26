В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть, их задержали – СБУ (фото)

Следователи СБУ считают, что деятельность злоумышленников координировали представители спецслужб Российской Федерации.

В Одессе пресечена попытка неонацистов поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Читайте такжеСкандал в Одессе: полиция и активисты остановили целую автоколонну с красными флагами от двух партий (фото)Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя.

Как сказано в сообщении, следователи СБУ в координации действий неонацистов обоснованно подозревают представителей спецслужб Российской Федерации.

«В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью», - сообщили в СБУ.

Установлено, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России. В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Им сообщено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты дела задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.

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