В Днепре нашли тело мужчины / ДСНС
В Днепре в районе улицы Мостовой в реке обнаружили тело неизвестного утопленника – оно вмерзло в лед на расстоянии в несколько сотен метров от берега.
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Как сообщает областное управление ГСЧС, спасатели получили сообщение об утопленнике от полиции.
На место выехали спасатели, они изъяли тело мужчины изо льда с помощью специальногно оборудования. Погибшему было ориентировочно около 40 лет, труп передали правоохранителям.
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