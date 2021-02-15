Спасатели извлекли тело погибшего изо льда с помощью спецоборудования.

В Днепре в районе улицы Мостовой в реке обнаружили тело неизвестного утопленника – оно вмерзло в лед на расстоянии в несколько сотен метров от берега.

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Как сообщает областное управление ГСЧС, спасатели получили сообщение об утопленнике от полиции.

На место выехали спасатели, они изъяли тело мужчины изо льда с помощью специальногно оборудования. Погибшему было ориентировочно около 40 лет, труп передали правоохранителям.

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Автор: Дмитрий Захаров