Из-за непогоды пострадали насаждения Дунаевецкого и Маковского лесничеств.

На Хмельнитчине ураган наделал лиха. Там сильный ветер поломал деревья на более чем ста гектарах леса.

Об этом в Facebook сообщает Хмельницкое областное Управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, задел и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство". В результате повреждены и выломаны деревья более чем на сотне гектаров в Дунаевецком и Маковском лесничествах", - сообщили в управлении.

Как отмечается, работники предприятия осмотрели повреждения насаждений, определили ущерб и уже наметили меры по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 12 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - предупредили синоптики

Как отмечается, из-за непогоды объявлен и уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская