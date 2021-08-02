Парню было 20 лет, а девушке - 18 лет.

Во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, сидевшие на скамейке.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Инцидент произошел на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двоих человек.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.

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Обстоятельства происшествия выясняют. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших.

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Автор: Людмила Жерновская