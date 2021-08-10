Оливковое дерево "Нимфа" с острова Эвбея плодоносило до самого своего уничтожения.

Разрушительные лесные пожары на греческом острове Эвбея уничтожили настоящий природный памятник - оливковое дерево, возраст которого достигал 2500 лет.

Об этом сообщает Protothema.

В результаты пожара в оливковой роще в городе Ровия от этого дерева остались лишь тлеющие огарки.

Читайте такжеПожары в Греции: тысячи человек эвакуируются с пылающего острова (фоторепортаж, видео)Эту оливу прозвали "Нимфой". Как считается, ее упоминал в своих работах живший в I веке до н.э древнегреческий географ и философ Страбон.

Оливковое дерево плодоносило до самого своего уничтожения, а вдоль его ствола могли бы свободно сесть не менее десяти человек.

Пользователь Twitter Апостолис Панайоту опубликовал в соцсети фотографии "Нимфы" до и после катастрофы — это действительно душераздирающая картина.

Напомним, пожары в Греции вспыхнули 28 июля. Огонь заставил перекрыть часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Как сообщал УНИАН, сводный отряд украинских спасателей прибыл в Грецию 6 августа. А уже на следующий день они ликвидировали отдельные очаги возгораний и спасли два села - Спатари и Метохи.

Автор: Станислав Кожемякин