На место прибыла психиатрическая бригада, женщину госпитализировали.

В Днепре в ночь на 31 января водитель такси оказал помощь женщине, которая хотела совершить самоубийство.

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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на источники, таксист проезжал по Центральному мосту. Он обратил внимание на женщину, которая стояла у ограждения. Выяснилось, что она хотела свести счеты с жизнью.

Когда водитель подошел к незнакомке, то заметил, что она нетрезва. Женщина говорила о намерении убить себя. В ходе общения таксист выяснил, что у нее проблемы в семье. На место прибыла психиатрическая бригада, женщину госпитализировали.

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Автор: Дмитрий Захаров