Опубликовано видео с места событий – на нем можно видеть, что вокруг мужчины без сознания ходят люди в белых халатах.

В Днепре мужчине стало плохо прямо у входа в городскую клиническую больницу №5. Он скончался, несмотря на попытки прохожего спасти его.

Читайте также"Папу выбросили из больницы, как мусор": мужчина, которого скорая на Днепропетровщине перевозила раздетым, находится в реанимации

Об этом сообщается в Facebook-сообществе местных жителей. Опубликовано видео с места событий – на нем можно видеть, что вокруг мужчины без сознания ходят люди в белых халатах. Заносить мужчину в помещение они не спешат.

Причины смерти мужчины не уточняются.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров