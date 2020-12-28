В Днепре мужчине стало плохо прямо у входа в городскую клиническую больницу №5. Он скончался, несмотря на попытки прохожего спасти его.
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Об этом сообщается в Facebook-сообществе местных жителей. Опубликовано видео с места событий – на нем можно видеть, что вокруг мужчины без сознания ходят люди в белых халатах. Заносить мужчину в помещение они не спешат.
Причины смерти мужчины не уточняются.
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