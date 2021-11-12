Ее госпитализировали.

В Днепре 12-летняя девочка попыталась покончить с собой, выпив пачку таблеток.

Об этом пишет Информатор со ссылкой пресс-службу Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области и главврача областной детской больницы Алексея Власова.

Сообщается, что девочка выпила целую пачку таблеток "Мефенаминовая кислота". Причиной такого поступка могла стать смерть ее дедушки.

Сейчас девочка находится в Областной детской клинической больнице. Её жизни ничего не угрожает.

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Автор: Виолетта Орлова