Девушка, предварительно, не оставила предсмертную записку.

Школьница покончила жизнь самоубийством в одной из квартир многоэтажного дома в Тернополе. Девушку в петле нашли родные.

Об этом сообщает пресс-служба "103" в Facebook.

Инцидент произошел 4 октября. Родные подростка вернулись вечером домой, где обнаружили, что школьница повесилась. На место инцидента сразу вызывали медиков, но они лишь констатировали смерть.

Отмечается, что скорая на вызов прибыла в 22:59 и обнаружила тело 15-летней девушки в петле. Реанимация не дала результата.

Читайте такжеНа Закарпатье арестовали отца, избившего до смерти 10-летнюю приемную дочьЗа дело о смерти подростка взялись правоохранители. Они устанавливают причины такого решения, а также проверяют, добровольно ли девушка ушла из жизни. Предварительно, школьница не оставила предсмертную записку.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности убил бывшую жену, после чего совершил самоубийство. Правоохранители установили, что 45-летний мужчина пришел в дом бывшей жены, где на почве долговременных неприязненных отношений спровоцировал конфликт.

В ходе ссоры он вытащил нож и нанес им несколько ударов 45-летней женщине в спину. Женщина скончалась на месте. Затем мужчина нанес себе смертельное ножевое ранение.

Автор: Анастасия Горбачева