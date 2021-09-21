Подрывника достали из-под обломков, ему оказали медпомощь.

В городе Приморск Запорожской области мужчина устроил взрыв в доме, чтобы покончить с собой.

Как сообщает полиция области, в результате взрыва дом полностью разрушен. Из-под завалов спасатели извлекли владельца дома – 60-летнего мужчину, который, предварительно, и спровоцировал взрыв намеренно.

Инцидент произошел 21 сентября около 11:00.

"Мужчине, 1961 года рождения, оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение полностью разрушено.

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Автор: Светлана Макринская