Он отметил, что люди очень долго стучали.

Супруг одной из погибших рассказал детали трагедии в Деснянском районе Киева во время ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 1 июня. Мужчина сообщил, что его семья пришла к укрытию после оглашения воздушной тревоги, но оно оказалось закрыто.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были женщины, дети, но никто не открыл", - рассказал местный житель Ярослав в комментарии "Суспильне".

Он отметил, что его супруга с ребенком остались возле укрытия, а он сам побежал к другой части дома, чтобы найти человека, который открыл бы укрытие, и именно в этот момент "прилетело".

По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок, а более десяти человек получили ранения разной степени тяжести.

Обломки также упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

Ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня - что известно

В ночь на четверг, 1 июня 2023 года, в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В столице и Киевской области раздавались взрывы – работала ПВО.

В 3:19 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове из Днепровского района города. Туда направились соответствующие службы. Взрывы прогремели и в других районах столицы.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что во время атаки россияне, вероятно, применили крылатые ракеты баллистического типа. Все обнаруженные цели были сбиты средствами ПВО.

В свою очередь в Генеральный штабе ВСУ сообщил, что удары по столичному региону были нанесены ракетами типа "Искандер". 10 из 10 ракет были уничтожены.

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