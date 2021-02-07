В Черновцах сегодня, 7 февраля, произошел взрыв в торговом центре «Майдан», который находится на улице Героев Майдана.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции, взрыв произошел на третьем этаже в складском помещении по неизвестной причине.
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В результате взрыва в помещении выбиты и повреждены окна.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники патрульной полиции, управления ГСЧС и газовой службы.
Информации о пострадавших нет.
По одной из версий произошел взрыв газового баллона в ресторане "Сушия".
Происшествие в столичном торговом центре
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