По предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате взрыва в помещении выбиты и повреждены окна.

В Черновцах сегодня, 7 февраля, произошел взрыв в торговом центре «Майдан», который находится на улице Героев Майдана.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции, взрыв произошел на третьем этаже в складском помещении по неизвестной причине.

Читайте также"Заминировал" десятки судов Украины: в Одессе задержали серийного псевдоминера (видео)

В результате взрыва в помещении выбиты и повреждены окна.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники патрульной полиции, управления ГСЧС и газовой службы.

Информации о пострадавших нет.

По одной из версий произошел взрыв газового баллона в ресторане "Сушия".

Происшествие в столичном торговом центре

23 ноября 2020 года в киевском ТЦ лифт упал с шестиметровой высоты. Пассажир погиб

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк