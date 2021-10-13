В спасении аварийного корабля принимали участие 8 кораблей и катеров, а также 4 воздушных судна.

В Черном море потерпел аварию одно из судов Военно-морских сил Украины. В спасательной операции принимают участие корабли, катера и воздушные суда.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Инцидент произошел 13 октября во время во время выполнения кораблем задач по назначению.

"В результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой получил повреждения судно национального флота. После оценки обстановки, было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в заявлении.

В рамках спасательной операции был создан пункт управления поисково-спасательным обеспечением.

К спасению корабля и экипажа привлекли Морскую поисково-спасательную службу, пограничное ведомство и чрезвычайников.

"К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов", - докладывают в ВМС.

Читайте такжеВеликобритания передаст ВМС Украины два противоминных корабля: с ними уже "попрощались" (фото)Через некоторое время благодаря слаженным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать.

На данный момент ни угрозы жизням личного состава, ни угрозы потери судна нет.

Аварийному кораблю продолжают помогать вернуться в пункт постоянной дислокации.

По данным некоторых СМИ, речь идет о судне размагничивания "Балта", которое напоролось на неизвестный объект возле острова Змеиный. Спасение экипажа усложняли погодные условия: волны высотой больше двух метров и ветер силой 10 м/с.

Ранее УНИАН сообщал о начале слушаний в Арбитражном трибунале Международного суда ООН в Гааге по делу о захвате Россией трех кораблей ВМС Украины.

Автор: Станислав Кожемякин