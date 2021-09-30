Глава МИД выразил убеждение, что Россия будет привлечена к ответственности по украинскому иску.

Арбитражный трибунал Международного суда ООН в Гааге 11 октября начнет слушания по делу о захвате Россией трех украинских кораблей ("Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу") и 24 украинских военных моряков у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

По его словам, Украина будет доказывать противоправность действий России в отношении нашего государства.

"Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме. Дело также определяющее для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью в соответствии с международным морским правом, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушение наказывается", - написал Кулеба.

Глава МИД выразил убеждение, что Россия будет привлечена к ответственности по украинскому иску.

Захват Россией украинских моряков в Керченском проливе

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты тогда захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

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20 ноября 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. Тогда командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" украинские суда, сняли даже "плафоны, розетки и унитазы". Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

22 мая 2020 года Украина передала в Международный трибунал ООН меморандум с доказательной базой по делу против Российской Федерации о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года

В МИД Украины ожидают решения по делу против РФ об акте агрессии в Керченском проливе в течение 2022-2023 года.

12 ноября 2020 года арбитраж в Гааге предоставил Украине три месяца для подачи замечаний на возражения РФ по делу в отношении акта агрессии в Керченском проливе.

Автор: Александр Топчий