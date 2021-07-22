Во время перехода Черным морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений.

Корабельная группа Военно-Морских Сил ВСУ, в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", совершила переход по Черному морю и ошвартовалась в грузинском порту Поти, в рамках международных учениях Agile Spirit 2021.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

"Во время перехода морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений. В частности, борьбу за живучесть корабля, противовоздушную, противокорабельную, противоминную обороны. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

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Наблюдение за воздушной и надводной обстановкой вели морские пехотинцы.

Справка. С 26 июля по 6 августа в Грузии пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021, в которых примут участие украинские военные. Всего в учениях примут участие около 2500 военных из 15 стран-членов НАТО и государств-партнеров.

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Автор: Светлана Закелова