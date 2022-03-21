Павлу Еременко было всего 24 года.

Украинский актер и звукорежиссер Павел Еременко в первые дни войны в Украине вступил в территориальную оборону вместе со своей девушкой Оксаной и отцом.

12 марта Павел вместе со своим отцом охраняли стадион Гагарина в Чернигове. С самого утра его атаковали бомбы российских оккупантов. В результате актера привалило плитой.

Медики успели вытащить Павла из-под завалов, но спасти ему жизнь не удалось. Он скончался в больничной палате.

"Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Но в тот день в Чернигове пропал свет. Сделать КТ не было возможности. Ему нужно было делать операцию, но мы не успели. 12 марта на руках невесты он скончался. Я до сих пор в это не верю", - рассказала подруга артиста в комментарии "Суспильному".

Вас также могут заинтересовать новости: