Ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса.

В городе Бердянск 2-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Состояние ребенка остается тяжелым.

Как сообщает прессслужба Нацполиции Запорожской области, происшествие произошло 7 августа. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами.

46-летняя мать объяснила правоохранителям, что отвлеклась на несколько минут. Именно тогда ее дочь залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса. Из-за этого ребенок и выпал.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "несчастный случай") УКУ.

Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реанимационном отделении больницы Запорожья.

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Ранее подобным образом в Днепре шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки.

Инцидент произошел 31 июля. Около 20:00 ребенок выпал из окна четвертого этажа. Травмированного мальчика доставили в Днепропетровскую областную детскую больницу. у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб головного мозга.

Выяснилось, что они с матерью пришли в гости к его тетке. На кухне он облокотился на противомоскитную сетку, однако та не выдержала его веса.

Автор: Дмитрий Захаров