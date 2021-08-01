Арендаторы за свой счет нанимают бульдозеры для очиски пляжей.

Жителям и отдыхающим в курортном Бердянске, которые раньше столкнулись с настоящим нашествием медуз, теперь предстоит пережить еще одно испытание - к морскому побережью прибило тонны зеленых водорослей.

Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.

"В последние дни июля, природа приготовила очередное испытание – морская трава, которая заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе", - пишет издание.

По словам отдыхающих, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10-15 метров в воду.

Отмечается, что арендаторы 3-го городского пляжа наняли бульдозер для уборки целых гор морской травы. Они жалуются, что городские власти никак не способствуют решению этой проблемы.

Но вот на пляжах микрорайона Слободка с уборкой морской травы пока что не спешат.

Читайте такжеБердянск по цене Сейшел: как выглядит номер за 20 тысяч гривень в суткиОтметим, раньше коммунальные работники "отличились" тем, что "убирали" водоросли с пляжей обратно в море.

Хотя водоросли — это не единственное, что портит туристам отдых на украинских курортах. Раньше они сообщали о нашествии медуз, морских блох, божьих коровок и погодных явлениях.

Также УНИАН сообщал, что из-за ухудшения качества морской воды Госпродпотребслужба вообще рекомендует пока что не купаться в Азовском море.

Автор: Станислав Кожемякин