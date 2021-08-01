В Днепре шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в субботу, 31 июля. Около 20:00 ребёнок выпал из окна четвёртого этажа.
Травмированного мальчика доставили Днепропетровскую областную детскую больницу.
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На кухне он опёрся на противомоскитную сетку, однако та не выдержала его вес.
По данным издания, у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб головного мозга.
Ему оказывают помощь в больнице.