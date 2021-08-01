Мальчик облокотился на москитную сетку.

В Днепре шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в субботу, 31 июля. Около 20:00 ребёнок выпал из окна четвёртого этажа.

Травмированного мальчика доставили Днепропетровскую областную детскую больницу.

Читайте такжеПолуголый с палкой в руках: в Харькове мужчина устроил драку с полицейскими на крыше дома (видео)Выяснилось, что они с матерью пришли в гостях к его тёте.

На кухне он опёрся на противомоскитную сетку, однако та не выдержала его вес.

По данным издания, у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб головного мозга.

Ему оказывают помощь в больнице.

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Автор: Людмила Жерновская