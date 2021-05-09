Патрульные получили вызов о том, что неизвестный мужчина стоит за перилами моста и пытается прыгнуть.

В Житомире патрульные полицейские в последний момент спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста.

Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел днем в субботу, 8 мая. Патрульные получили вызов о том, что неизвестный мужчина стоит за перилами моста и пытается прыгнуть.

"Мужчина как раз решился прыгнуть, когда патрульные прибыли на место. Полицейские среагировали мгновенно и силой перетащить мужчину в безопасное место», - рассказали в полиции.

Спасенного передали медикам.

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Автор: Денис Прядко