В Житомире патрульные полицейские в последний момент спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста.
Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.
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Инцидент произошел днем в субботу, 8 мая. Патрульные получили вызов о том, что неизвестный мужчина стоит за перилами моста и пытается прыгнуть.
"Мужчина как раз решился прыгнуть, когда патрульные прибыли на место. Полицейские среагировали мгновенно и силой перетащить мужчину в безопасное место», - рассказали в полиции.
Спасенного передали медикам.
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