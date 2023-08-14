Сейчас все они принимают непосредственное участие в подготовке к предстоящему фейковому "волеизъявлению".

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы РФ на временно захваченной части Луганщины.

Как сообщает пресс центр СБУ, среди вражеских приспешников - руководители "избирательной комиссии ЛНР", а также представители территориальных ячеек кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил.

По одному из сценариев российские захватчики планируют провести фейковые выборы в сентябре этого года. Во время незаконного голосования должны "избрать" "депутатов" псевдопарламента "ЛНР", а также "советов" так называемых "муниципальных образований".

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Как установило следствие, сейчас все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к предстоящему фейковому "волеизъявлению". В частности, они сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования". Также вражеские приспешники занимаются обустройством "избирательных участков", подбирают и инструктируют "персонал", проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.

По разоблаченным фактам следователи начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В СБУ напомнили, что ранее шестеро фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума на Луганщине в сентябре 2022 года.

"Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части региона, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Незаконные "референдумы" на оккупированных территориях

Как стало известно в начале этого лета, российские власти назначили на 10 сентября проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины - так называемые выборы депутатов "собраний" и "представительных органов муниципальных образований" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

А в конце сентября 2022 года российские захватчики провели на оккупированных частях Украины псевдореферендумы о присоединении к РФ. Мировые лидеры и страны-члены Европейского союза осудили проведение так называемых "референдумов" по присоединению и заявили, что никогда их не признают.

В начале текущего месяца СБУ информировала, что направила в суд обвинительные материалы в отношении организованной преступной группировки "ЦИК ЛНР", которая провела псевдореферендум на Луганщине в сентябре 2022 года.

По данным следствия, преступная группировка была создана в 2018 году в ее состав вошли шесть человек: председатель так зв. "Центральной избирательной комиссии ЛНР", ее заместитель, секретарь "комиссии", а также трое членов "ЦИК". Все они ранее работали в структурах оккупационной администрации РФ в ОРЛО.

Собраны неопровержимые доказательства того, что эти лица стали одними из ключевых в организации и проведении на востоке Украины оккупационного "плебисцита" по указанию и в интересах путинского режима. Они действовали при непосредственном руководстве ЦИК РФ и представителях администрации президента РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые объявлены в розыск.