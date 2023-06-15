Российские власти назначили дату проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.
Как пишет ТАСС, глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они сочли проведение "выборов" возможным после консультаций с Федеральной службой безопасности и Министерством обороны РФ.
Так называемые выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей назначили на 10 сентября.
Попытка аннексии украинских территорий: что известно
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские захватчики провели на оккупированных частях Украины псевдореферендумы о присоединении к РФ.
Мировые лидеры и страны-члены Европейского союза тогда осудили проведение "референдумов" и сказали, что никогда их не признают.
Уже 30 сентября российский диктатор Путин заявил, что готов их присоединить к России. Тогда он сказал, что "люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда".
11 ноября украинские военнослужащие зашли в Херсон, находившийся под российской оккупацией с начала полномасштабной войны. Люди встречали украинских солдат с флагами Украины и слезами.