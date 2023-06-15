"Голосование" должно пройти 10 сентября.

Российские власти назначили дату проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Как пишет ТАСС, глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они сочли проведение "выборов" возможным после консультаций с Федеральной службой безопасности и Министерством обороны РФ.

Так называемые выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей назначили на 10 сентября.

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Попытка аннексии украинских территорий: что известно

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские захватчики провели на оккупированных частях Украины псевдореферендумы о присоединении к РФ.

Мировые лидеры и страны-члены Европейского союза тогда осудили проведение "референдумов" и сказали, что никогда их не признают.

Уже 30 сентября российский диктатор Путин заявил, что готов их присоединить к России. Тогда он сказал, что "люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда".

11 ноября украинские военнослужащие зашли в Херсон, находившийся под российской оккупацией с начала полномасштабной войны. Люди встречали украинских солдат с флагами Украины и слезами.

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