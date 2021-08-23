В подъезде на лестничной площадке между этажами было обнаружено тело 44-летней бердичевлянки с ранением в шею.

В Бердичеве полицейские задержали 49-летнего жителя райцентра, который подозревается в убийстве сожительницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В субботу, 21 августа, около 23:35 в полицию поступило сообщение о ранении жительницы одной из многоэтажек. В подъезде на лестничной площадке между этажами было обнаружено тело 44-летней бердичевлянки с ранением в шею.

Установлено, что между погибшей и ее сожителем произошел спор. В разгаре эмоций мужчина ударил женщину ножом. Она успела выбежать из дома и позвать на помощь.

"Однако нанесенное тяжелое ранение не оставило ей шансов на жизнь", - говорится в сообщении.

"Со слов соседей мы выяснили, что между сожителями время от времени возникали шумные конфликты. Во время первоочередных следственных действий мы изъяли вещественные доказательства и задержали обоснованно подозреваемого в совершении тяжкого преступления", - сообщили в полиции.

Сейчас мужчина содержится под стражей в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

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Автор: Денис Прядко