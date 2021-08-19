Злоумышленнику грозит длительное заключение.

В Харьковской области правоохранители подозревают 36-летнего мужчину в убийстве собственной жены.

Как сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции, трагедия произошла в поселке Докучаевское. Правоохранителям он сказал, что женщина скоропостижно скончалась.

Трагедия произошла накануне вечером.

"По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции. В комнате общежития полицейские обнаружили тело 34-летней жительницы Чугуева. Для установления причины смерти умершую направили в морг. По заключению экспертизы, ее смерть наступила из-за многочисленных ушибов головы", - говорится в сообщении.

Мужчине намерены избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее одессит убил ножницами соседа, оскорбившего его пятилетнюю дочь. Молодой человек нанес оппоненту шесть смертельных ударов в грудь. Пострадавший от ран, несовместимых с жизнью, скончался. Тело обнаружила его сожительница, которая вызвала правоохранителей, и они через несколько часов выяснили, кто совершил убийство.

Автор: Юрий Годован