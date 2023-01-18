Свои соболезнования высказали главы Верховной Рады и "Слуги народа", президент Польши и другие.

Украинские и зарубежные чиновники высшего звена отреагировали на гибель руководства Министерства внутренних дел в трагедии, которая случилась сегодня, 18 января, в Броварах.

Свои соболезнования на персональных страницах в социальных сетях и в официальных Telegram-каналах выразили глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель "Слуги Народа" Давид Арахамия, руководитель ОПУ Андрей Ермак, президент Европарламента Шарль Мишель, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник и другие. Первый написал: "В это невозможно поверить... Ужасная трагедия. Огромная потеря. Потеря для родных и Украины. Личная потеря... Денис Монастырский... друг... Это несправедливо. Искренние соболезнования близким".

"Денис Монастырский, Женя Енин, Юра Любкович больше не с нами... Никак не могу в это поверить. Честные, ответственные, порядочные люди. Преданные своей работе. Те, кто никогда не предаст. С первых часов войны в строю. Это огромная потеря для команды и для Украины. Искренние соболезнования и вечная память семьям всех, кто пострадал в этой страшной, несправедливой трагедии", — прокомментировал гибель Арахамия.

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"Мы присоединяемся к скорби Украины в связи с трагической катастрофой вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы разделяем наши глубочайшие соболезнования с семьями погибших, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и народом Украины", — сказано в публикации Мишеля.

"Когда прекратится этот макабрический танец смерти в Украине? Сегодня я потерял своего лучшего друга Евгения Енина, первого заместителя министра внутренних дел. Он погиб при крушении вертолета под Киевом. Как и другие 17 невинных жертв. Мои соболезнования его жене Людмиле и их детям. Прощай, мой дорогой друг", — выразил эмоции Мельник.

"Бесспорная трагедия. В авиакатастрофе погиб глава МВД Денис Монастырский, руководство МВД, дети. Денис Анатольевич и его коллеги играли важную роль в обеспечении обороны Украины. Началось расследование. Все версии будут проверены. Искренние соболезнования семьям погибших", — прокомментировал гибель Подоляк.

"Произошла трагедия — в результате падения вертолета, погибли дети, погибло руководство МВД. Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович... Настоящие патриоты, люди чести. Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты много сделал для нашей победы", — сказано в сообщении Ермака.

"С глубокой печалью я получил информацию о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, включая высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Украины. Мои мысли — с семьями и близкими погибших", — написал президент Польши Анджей Дуда.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Утром 18 января в Броварах рядом с детским садом упал вертолет. В Нацполиции и ГСЧС подтвердили, что на борту было руководство Министерства внутренних дел Украины — глава Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Помимо них, на борту геликоптера находились еще 3 человек из оперативной группы МВД и 3 сотрудников ГСЧС.

По состоянию на 12:00 сообщалось о 15 погибших, 3 из которых — дети. Еще 25 человек, 15 взрослых и 10 детей, получили травмы.

В ОПУ заявили, что геликоптер летел в одну из "горячих" точек. А в Кабмине создают специальную группу для расследования катастрофы.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил: "Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ".

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