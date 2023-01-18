Премьер Шмигаль подчеркнул, что это большая потеря для правительственной команды и всего государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования обстоятельств падения вертолета в Броварах.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета не менее 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил он.

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Премьер выразил соболезнования семьям всех погибших.

"Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - добавил Шмигаль.

Гибель руководства МВД: что известно

Утром в среду, 18 января 2023 года, жители Броваров Киевской области сообщили о взрыв в городе, а затем начался масштабный пожар вблизи детского сада. О происшествии сообщил ряд местных Телеграм-каналов и опубликовал видео с места происшествия.

Через несколько часов глава Нацполиции Игорь Клименко объявил, что в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел. На борту был министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, число жертв авиакатастрофы возросло. По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей.

В воздушных силах заявили, что о причинах авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД, говорить рано. В то же время правоохранители рассматривают все возможные версии аварии вертолета в Броварах Киевской области.

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