Все пассажиры и трое членов экипажа погибли.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций раскрыли детали крушения вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. Вместе с министром Денисом Монастырским погибли еще пятеро его коллег.

По данным ГСЧС 18 января в 08:20 в Броварах Киевской области в результате падения вертолета EC-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания детского сада с возгоранием, остекления в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 - ликвидирован.

"На борту находилось 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС. В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка", - говорится в сообщении.

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Кроме того, травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), которые госпитализированы в больницы. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 127 человек и 30 ед. техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Гибель руководства МВД: главные новости

Утром 18 января вертолет ГСЧС упал на территории детского сада в Броварах. Сообщалось, что среди пострадавших есть как взрослые, так и дети.

Впоследствии выяснилось, что на борту находилось руководство МВД, в том числе – министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По словам представителя ОП, вертолет направлялся в одну из горячих точек, где продолжаются боевые действия.

Правоохранители рассматривают все возможные версии авиакатастрофы в Броварах. Однако о причинах падения вертолета говорить рано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования обстоятельств падения вертолета в Броварах.

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