По ее словам, вертолет упал как раз во время приема детей в детский садик.

Авиакатастрофа в Броварах, во время которой погибло руководство МВД, произошла около 08:00 утра, как раз во время приема детей в детский сад. Об этом рассказала воспитатель, которая стала очевидцем произошедшего.

"Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а тогда после зарева услышали взрыв", - рассказала женщина.

По ее словам, повле взрыва все прилегли, а затем быстро эвакуировались в укрытие. Женщина уточнила, что успела принять четверых детей, но их сразу забрали родители.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в Броварах под Киевом разбился вертолет. На борту летело руководство МВД. Все находящиеся в вертолете 9 человек погибли. Среди них министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Как сообщается, вертолет рухнул на территорию детского сада. По последним данным, всего погибли 18 человек. Среди них есть дети.

Позже генпрокурор заявил, что правоохранители рассматривают все возможные версии крушения вертолета в Броварах.

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