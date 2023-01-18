Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, дело находится на личном контроле у генпрокурора.

Правоохранители рассматривают все возможные версии крушения вертолета в Броварах на Киевщине. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - отметил он.

Костин подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, вблизи детсада в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС.

Впоследствии стало известно, что на его борту находились девять человек, в частности, руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

По состоянию на 10: 30 известно о 18 погибших, из них - трое детей, и 29 раненых, 15 из которых - дети. Они находятся в больнице.

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