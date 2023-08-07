Население просят быть очень осторожным - мины могут взрываться неконтролируемо.

Из-за шторма в Черном море жителям побережья грозит дополнительная опасность. Сегодня на Николаевщине море уже выбросило на берег противокорабельную мину, сообщает Оперативное командование "Юг".

"На черноморское побережье Николаевщины штормовое море вынесло очередную морскую мину. Место ее обнаружения ограничили для доступа населения. Над ликвидацией опасности работали специалисты Сил обороны. Путем контролируемого подрыва мина уничтожена", - рассказали в командовании.

Также отмечается, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде. С начала года Силы обороны уже обнаружили более трех десятков мин в акватории моря, в прибрежных водах.

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"Не всегда специалисты успевают контролируемо обезвредить такой морской "сюрприз". Часто по объективным причинам мины взрываются от столкновения с другими предметами просто в воде или в процессе выброса на побережье", - акцентируют в "Юге".

Людей просят быть осмотрительными и соблюдать режимные ограничения военного положения.

Минная опасность в море и на побережье

Как сообщал УНИАН, в марте на побережье Черного моря в Одесской области вынесло две мины – одна была обезврежена военными, другая взорвалась – были разрушены прибрежные здания. В начале мая ВМС ВСУ удалось "перехватить" мину, которую вынесло штормом в Одесскую область.

В июле на побережье Одесской и Николаевской областей в течение суток взорвалось несколько мин неизвестного происхождения. На Николаевщине из-за взрыва было повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта, на одном из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух неизвестных мин, затем - еще двух. В пригороде Одессы из-за самовольного подрыва был поврежден дачный дом.

Между тем, как писал УНИАН, одесситов минная угроза, кажется, мало беспокоит. Люди продолжают отдыхать на пляжах несмотря на опасность.

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