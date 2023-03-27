В Одесской области взорвалась морская мина, которую вынесло на побережье.

Об этом сообщает представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале. "Одесский район. На побережье Черного моря снова вынесло якорную мину. Боеприпас сдетонировал и взорвался. Пострадавших нет. Подробности - позже", - отметил Братчук.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", мину вынесло к одному из пляжей Одесской области из-за шторма.

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"Из-за особенностей дна и сильного волнения моря мина неконтролируемо сдетонировала. Соблюдение местными жителями громады ограничений по посещению побережья и отсутствие зданий в непосредственной близости к воде спасли от пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

Мины в море из-за войны

Как известно, с начала полномасштабной войны на побережье уже неоднократно выносило мины.

Так, весной Турция обнаружила и нейтрализовала морские мины в акватории Черного моря, также дрейфующую морскую мину обнаружили у побережья Румынии.

Кроме того, мины обнаруживали неоднократно обнаруживали в Одесской области, их уничтожали специалисты.

26 марта на побережье Черного моря в Одесской области снова вынесло две мины - одна была обезврежена военными, другая взорвалась, что привело к разрушениям нескольких прибрежных зданий.

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