В Одессе, несмотря на потенциальную опасность, огромное количество людей бросилось на побережье, многие даже купаются.

Сегодня на пляжах, несмотря на опасность – аншлаг, хотя в Одессе открытие курортного сезона не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на строгий запрет, на пляжах, похоже, он все же начался. Компании молодежи, супругов, семьи с детьми – все бросились на побережье... Аркадия, Ланжерон, Фонтан – всюду битком. Транспорт в сторону моря - трещит от избытка людей, прибрежные кафе, рестораны – забиты, аллеями и набережными – не протолкнуться. Немало смельчаков спустились прямо к воде. Часть гуляет по песку, многие загорают. И, хотя температура воды, пока не очень (11 градусов) есть и те, кто купается... Более того, родители "сквозь пальцы" смотрят на ребятишек, снующих по мелководью. А некоторые малыши под молчаливое одобрение взрослых проверяют Черное море "на прочность" - взорвется или нет, бросая в него камни и щепки.

Форма одежды "курортников", как говорится, свободная. Одни в куртках (несмотря на солнце, ветерок немного прохладный), другие - в купальных костюмах, третьи - как получилось…

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В некоторых местах полицейские буквально умоляют людей уйти хотя бы подальше от уреза воды. "Нарушители", делая вид, что уходят, потом возвращаются. И это - только начало мая. Что будет дальше?

Опасные пляжи

Напомним, военные неоднократно заявляли о невозможности отдыха у Черного моря, в частности из-за большого количества мин. Только в этом году на побережье волнами уже вынесло около двух десятков подобных сюрпризов, из которых 20 процентов взорвалось в воде бесконтрольно. Другие удалось уничтожить специалистам, но не факт, что везти так будет всегда.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк недавно заявляла, что в ОВА направлены соответствующие рекомендации, но реакции до сих пор нет. Также сообщалось, что в Одессе обозначат определенные места для отдыха, однако любой информации о безопасных "точках" пока не обнародовано.

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