В столице столкнулись две иномарки, пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

В Киеве на проспекте Победы столкнулись две иномарки, одна из машин вылетела на зеленую зону и врезалась в дом, а у второй машины был вырван двигатель, и она вылетела на тротуар.

В ДТП в Киеве попали авто KIA и Hyundai, которые двигались в сторону центра, сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

"...Предварительно, в какой-то момент Hyundai задел KIA, в результате чего KIA вылетел на зеленую зону и врезался в дом, а Hyundai, потеряв мотор, вылетел на тротуар", – отмечается на канале.

В сообщении не указано, пострадал ли кто-то в результате аварии на проспекте Победы.

Ранее стало известно, что в центре Киева – на ул. Грушевского – водитель за рулем автомобиля Toyota убегал от полицейских и разбил четыре машины. В ДТП никто не пострадал.

В результате аварии передняя часть иномарки была серьезно повреждена. Водителя авто Toyota после ДТП повезли к врачам на экспертизу.

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Автор: Екатерина Присяжнюк