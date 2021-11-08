На проспекте Победы в Киеве произошло тройное ДТП. В аварии пострадали два человека.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
По словам свидетелей аварии, сначала на проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и BMW.
Прибывшие патрульные оформляли ДТП, когда в Renault на скорости въехал Hyundai. Одного из патрульных зажало между автомобилями.
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По данным Telegram-канала, в результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали.
На месте происшествия работают работники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям Украины. Следователи должны установить все обстоятельства аварии.
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