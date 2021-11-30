ДТП в Киеве произошло на ул. Грушевского, обошлось без пострадавших, узнали журналисты.

В центре Киева водитель на автомобиле Toyota убегал от сотрудников полиции и разбил четыре автомобиля.

Серьезное ДТП в Киеве произошло на ул. Грушевского, сообщил Telegram-канал Magnolia TV и показал видео с места аварии.

По его данным, в результате аварии никто не пострадал.

"...Люди в ДТП не пострадали, а вот водителя Toyota повезли к врачам на экспертизу...", – говорится в сообщении.

На видео с места аварии запечатлены две столкнувшиеся машины, одна из них – Toyota. На ролике можно увидеть, что передняя часть иномарки серьезно повреждена.

Читайте такжеВ Одессе сильно пьяный водитель на иномарке устроил гонки с копами и протаранил три автоНапомним, 20 октября в Киеве на Воздухофлотском проспекте водитель авто Hyundai въехал в попутный автомобиль Skoda, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате столкновения водитель Skoda оказался на пешеходном переходе и наехал на 78-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась от травм на месте ДТП.

Виновника аварии задержали. В конце октября стало известно, что задержанного суд решил отправить под стражу.

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Автор: Екатерина Присяжнюк