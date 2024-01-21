Он застрелился после приезда полицейских.

В Запорожье неизвестный мужчина застрелил на улице прохожую, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщают в полиции Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня утром в Александровском районе города. Женщина сообщила в полицию, что в сквере Пограничников неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую. Она отметила, что стрелок еще находится неподалеку.

Когда на место прибыл наряд полиции, мужчина сидел на скамейке в сквере. Он застрелился, увидев полицейских. Медики пытались реанимировать пострадавшую женщину, но не смогли - она умерла в карете скорой медицинской помощи.

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На месте убийства и самоубийства работали полицейские территориального подразделения полиции, управления уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты. Они выясняют обстоятельства происшествия и личности погибших.

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