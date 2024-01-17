Мужчина занимался подсчетом грузов на судоремонтном заводе в Измаиле и шпионил для врага.

В Одесской области сотрудник судоремонтного предприятия, который "сливал" российским спецслужбам данные о стратегических объектах, в числе которых был Измаильский морской порт, получил 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, суд признал виновным в государственной измене сотрудника судоремонтного завода в городе Измаил.

Установлено, что мужчина в конце 2022 года передавал российским спецслужбам данные о расположении объектов критической инфраструктуры и подразделений Сил обороны в Измаиле. Прежде всего врага интересовали координаты электроподстанций и места базирования украинских блокпостов вблизи, их фортификационное оснащение, имеющееся вооружение и количество личного состава.

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Также, находясь на рабочем месте, приспешник агрессора собирал информацию о деятельности судоремонтного завода.

"Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой заходов судов в местный порт и разновидностями перемещаемых ими грузов. При этом мужчина осознавал, что эта информация может быть использована государством-агрессором для обстрелов Измаила", - отмечают в прокуратуре.

Задержали агента в январе 2023 года. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с соответствующими доказательствами. На приговор суда он ожидал под стражей. Он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, приговор Измаильского горрайонного суда Одесской области получил сотрудник судоремонтного предприятия "Дунайсудносервис", которое расположено на берегу реки Дунай в городе Измаил. По данным источника, мужчина, 2001 года рождения, был учетчиком, в его обязанности входил, в частности, подсчет груза при погрузке на судно и выгрузке из него.

Ситуация с одесскими портами после полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в трех портах Большой Одессы ("Черноморск", "Пивденный" и Одесский порт) "застряли" иностранные суда, которые из-за российской агрессии не имели возможности отправиться в пункты назначения. Из-за обстрелов акватории работа этих портов была заблокирована, но дунайские порты (на юге Одесской области) работали.

Ситуация была изменена летом 2022 года с подписанием "зернового соглашения" - порты Большой Одессы получили возможность определенным образом работать. Однако в середине июля 2023 года РФ отказалась продолжать участие в "зерновом соглашении". После этого оккупанты прибегли к обстрелам портов Большой Одессы, пытаясь как можно больше разрушить их инфраструктуру.

Также массированные удары враг начал наносить по Дунайским портам, в частности, Измаильскому морскому порту и тому подобное. Массированные атаки были почти ежедневно. Например, ночью 13 сентября враг нанес очередной дроновый удар по Подунавью. В результате чего в Измаильском районе была повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура. Пострадали семь водителей.

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