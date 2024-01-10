Им оказался экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД.

В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который пытался обнаружить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщает Служба безопасности Украины, прежде всего его интересовали заводы, которые производят боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на территории областного центра. Для этого он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.

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Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме. Изъят мобильный телефон, который предатель применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с ГРУ.

По данным следствия, экс-милиционера в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый военный Минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование. Осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению вражеских задач.

Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Российские агенты в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента Службы внешней разведки РФ, который проводил информационные диверсии против Украины. по указанию вражеской спецслужбы злоумышленник подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "Одна Родина" и "Фонд Стратегической Культуры". Эти информресурсы функционируют как международные рупоры Кремля для распространения вражеской пропаганды на западные страны. Установлено, что задержанный фигурант подготовил серию публикаций, в которых "отбеливал" воздушные атаки рашистов по гражданской инфраструктуре Украины.

Также в этом месяце в Киеве задержали владельца агрохолдинга, который работал на РФ. Его предприятие расположено на временно оккупированном Левобережье Херсонщины и входит в основные поставщики пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.

В мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении Федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации РФ более 100 тыс. российских рублей в качестве "налогов".

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