Военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов, за эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержали начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника - гендиректора компании-поставщика оборонных товаров.

В спецслужбе проинформировали, что речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов. По данным следствия, военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

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Отмечается, что СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" - 14,6 тысяч долларов. При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 миллионов гривен.

"Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и исключить дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования нужд украинских защитников. В ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы, а также почти 10 миллионов наличных в гривневом эквиваленте, происхождение которых выясняется", - говорится в сообщении.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды); ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 10 миллионов гривен каждому. Продолжается расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.

Коррупционные скандалы: последние новости

29 декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний.

Компании Гринкевича являются одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Они выиграли 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не полностью или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В Министерстве обороны Украины заявили о расторжении всех договоров с компаниями бизнесмена. 11 января ГБР сообщило об аресте имущества семьи и компаний, подконтрольных Гринкевичу.

17 января работники Государственного бюро расследований сообщили Гринкевичу о подозрении. Уже вчера стало известно, что его объявили в розыск.

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