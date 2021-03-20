В Ривненской области ранее судимый несовершеннолетний парень зарубил почтальона.
Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, преступление было совершено во второй половине дня 19 марта в городе Сарны.
Установлено, что почтальон - мать 6-х детей - зашла во двор дома, где живет злоумышленник, с сумкой с деньгами. Для чего предназначались денежные средства - выясняет следствие.
"17-летний житель города Сарны нанес несколько ударов топором по голове почтальону. Завладев 18 тыс. грн, он скрылся. От полученных травм 43-летняя жительница села Немовичи погибла", - говорится в сообщении.
Злоумышленника правоохранители задержали.
Сегодня следователи Сарненского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры сообщили 17-летнему парню о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и разбое, направленном на завладение имуществом, сопряженным с причинением тяжких телесных повреждений. Также следователи подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Злоумышленник в содеянном признался и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
По словам пресс-секретаря областной полиции, злоумышленник ранее был судим за кражу. Согласно приговору суда, в настоящее время он находится на испытательном сроке.
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